İYİ Partili Kavuncu, Ümit Özdağ'a açtığı davayı geri çekti: "Gün, amasız fakatsız kanun ve hukuk tanımazlara karşı bir arada olma günüdür"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a açtığı davayı geri çektiğini duyurdu.

"Bu kararımın temel sebebi, hukukun siyasetin bir aracı haline getirilmesine karşı duruş sergilemektir" ifadesini kullanan Kavuncu, şu açıklamayı yaptı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yaptığım hakaret suç duyurusuyla ilgili iddianame düzenlenmiş ve dava açılmıştı. Ancak bugün itibarıyla bu şikayetimi geri çekme kararı aldığımı paylaşmak istiyorum. Bu kararımın temel sebebi, hukukun siyasetin bir aracı haline getirilmesine karşı duruş sergilemektir. Adalet, kişisel hesaplaşmaların üzerinde bir kavramdır ve hukuk devleti idealine olan inancım, bu süreçte sessiz kalmama engeldir. Sırf muhalif bir duruş sergilediği için Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasını haksız bir adım olarak görüyor, bu mağduriyete katkı sunmak istemiyorum. Kanun ve hukuk tanımazlar kadar cesur olmadığımız sürece arzu edilen mücadele cehdini ve bu cehdi sağlayacak olan birlikteliği tesis etmemiz mümkün değildir. Türkiye’nin bir hukuk devleti olması arzumuz, bu millete olan bağlılığımızın ve sevgimizin bir gereğidir ve her türlü kişisel hesaplaşmanın üzerindedir. Gün, amasız fakatsız kanun ve hukuk tanımazlara karşı bir arada olma günüdür. Hukukun üstünlüğü, hepimizin ortak mücadelesiyle güçlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyururum."