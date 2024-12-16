İYİ Partili Kocamaz: Her ne kadar inkar edilse de İsrail'le ticaret devam ediyor

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, pazar günü İsrail'den Mersin Limanı'na gelen gemiyle ilgili açıklama yapılmasını talep etti.

Kocamaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'yi işgal edip, Filistin halkını tarumar ettiği dönemden itibaren Türkiye-İsrail ticaretinin tartışma konusu olduğunu belirtti.

İktidar mensuplarının İsrail'le ticaretin durdurulduğunu söylediklerini ve kendilerini yalancılıkla suçladıklarını ifade eden Kocamaz, "Her ne kadar inkar edilse de İsrail'le ticaret devam ediyor" dedi.

Kocamaz, geçen yıl eylül ayında 14 milyon dolar olan Filistin'e ihracatın bu yıl 10 kattan fazla arttığını söyledi.

"2024 yılında Filistin'e ihraç edilen 40 milyon 644 bin 681 liralık güzellik, makyaj ve cilt bakımı malzemelerini Filistinli kadınlar enkazlar altında can mücadelesi verirken mi kullanacak?" diyen Kocamaz, Filistin'e toplam ihracattaki artışın rekor kırdığını, demir-çelik ihracatının arttığını belirtti.

"MERSİN LİMANI'NA GELEN GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMANIZI BEKLİYORUZ"

İsrail'le Filistin'deki bazı firmalar üzerinden ticaretin devam ettiğini savunan Kocamaz, şunları kaydetti:

"2 gün önce bir duyum aldık. İsrail'in Hayfa Limanı'ndan kalkan bir geminin Mersin Limanı'na doğru rota çizerek hareket ettiğini öğrendik. Geminin Kamerun bandıralı bir gemi olduğunu, isminin Altay olduğunu belirtmiştik. Bu gemiyi takip ettik ve Hayfa Limanı'ndan çıktığı anda bir paylaşımda bulunmuştum. Gemi, pazar günü Mersin Limanı'na geldi. Ticaret Bakanı ve ülke yetkililerine seslenmek istiyorum. Her defasında İsrail'le ticareti durdurduğunuzu ifade ediyordunuz. Sizden bu geminin hangi amaçla Mersin Limanı'na geldiğini ve yük olarak neler getirdiğini görselleriyle birlikte Türk halkıyla paylaşmanızı bekliyoruz. Paylaşın ki ticaret konusundaki İsrail'le ilişkilerin devam edip etmediğini yüce Türk milleti de görmüş olsun."