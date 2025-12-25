İYİ Partili milletvekili Bursaspor'a bağış yaptı, açıklama kısmına "Anlayan anladı" yazdı

İYİ Parti Antep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya bir grup Bursaspor taraftarının tribünde cinsiyetçi küfür etmesinin ardından kulübe verilen ceza kadar bağış yaptı.

Bir grup Bursaspor taraftarının 16 Aralık’ta oynanan Somaspor maçında Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarının ardından TFF'ye bağlı PFDK, kulübe küfürlü tezahürattan dolayı 16 bin lira, karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 211 bin lira ceza vermişti.

Gürban, kulübe daha önce verilen cezalarla birlikte toplam 342 bin TL'lik miktar kadar bağış yaptı. Bursaspor'un "Yanındayım" kampanyası uyarınca kulübe para gönderen Gürban, dekontu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Gürban, açıklama kısmına ise "Anlayan anladı" yazdı. Bu tezahüratı, Bursaspor taraftarı, Somaspor maçından sonra oynanan Aliağa maçında yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

TFF 2’nci Lig’de Somaspor ile Bursaspor arasında Soma’da oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bir grup taraftar Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, tezahüratla ilgili Bursaspor taraftarını hedef alan "ırkçı, hakaret ve nefret" içerikli paylaşımlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirtmiş, taraftarının ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile suçlanmasının haksızlık olduğunu öne sürmüştü.

Küfürlü tezahürat nedeniyle Bursaspor'a 16 bin TL para cezası verilmişti.