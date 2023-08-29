İYİ Partili Poyraz: Yerel seçimde ittifak olmaz

Yerel seçime yönelik ittifak tartışmaları devam ederken İYİ Partili Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, "Yerel seçimde ittifak olmaz, seçmenin önüne iki isim koyuluyor, artık oy olmaz" dedi.

İYİ Parti Antalya vekili Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları ile ilgili soruya yanıt verdi.

tv100 yayımlanan 'Taksim Meydanı' isimli programa bağlanan Poyaz, yerel seçimde ittifak tartışmalarıyla ilgili konuştu.

"YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLMAZ"

"İttifak dediğiniz kavram, seçim bittiğinde biten bir kavram" diyen Poyraz "Yerel seçimde ittifak olmaz, seçmenin önüne iki isim koyuluyor, artık oy olmaz. Bunun tanımı adayda ortaklaşmadır. Genel Başkanı’mız 1 buçuk yıldır ‘Kazanacak aday’ vurgusu yapıyor. Böylesine kritik bir seçimde ‘Bana göre’, ‘Sana göre’ diye bir kavram olmaz. Saha deneyimlerimizde iki isim öne çıktı, anketlerde çok istikrarlı bir şekilde bu iki isim öne çıkıyor. Kazanabilecek aday tanımında hiçbir tanım yok. Burada bilimsel veriler üzerinden bir adayda ortaklaşmadan bahsediliyor" dedi.

"MASA 28 ŞUBAT'TAN SONRA TEKRARLANDI"

Altılı masayla ilgili Poyraz "Toplumdaki heyecan ve medyanın ilgisiyle bu masa 28 Şubat’tan sonra tekrarlandı. Bu masanın temel bir kuralı var. Her Genel Başkan masaya oturduğunda, ellerinde ‘Evet’ veya ‘Hayır’ kartı var. Bir Genel Başkan, bir konuya ‘Hayır’ diyorsa ve diğerleri ikna edemiyorsa, o genel başkanın ‘Hayır’ dediği konu masanın gündeminden kalkar" diye konuştu.