İYİ Partili Taşçı, muhabirimiz İsmail Arı'yı ziyaret etti

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BirGün muhabiri İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti.

Taşçı, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Taşçı, açıklamasında "Yeni haftaya Sincan L Tipi cezaevinde tutulan gazeteci arkadaşımız İsmail Arı'yı, Sincan F Tipi cezaevinde tutulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaretlerle başladık. İkisinin de çok selamları var" sözlerine yer verdi.

İsmail Arı'nın geçirdiği grip nedeniyle doktor talebinde bulunduğunu aktaran Taşçı, "Umarım, çarşambayı beklemeden, tek doktor günleri var çünkü, karşılanması konusunda gereği yapılır. Hem o bir an önce toparlar hem de koğuşta bulaş önlenir" dedi.

Arı'nın moralinin iyi olduğunu aktaran Taşçı, "Hastalık dışında morali iyi. İlk ne dediyse, aynını söylemeye devam ediyor: 'Ben sadece gazetecilik yaptım. Bundan sonra da, her koşulda öyle yapacağım'" ifadelerini kullandı.

Taşçı, Özcan ile ilgil ise "Tanju Bey’e gelince… Bildiğiniz gibi inancı yerinde, mücadele azmi zirvede" sözlerini kullandı.