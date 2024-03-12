İYİ Partili Tiryaki'den partisinin Ankara adayına eleştiri

İYİ Parti GİK üyesi Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'a eleştirilerde bulundu. "Bu kampanya dilini ve yöntemini kesinlikle tasvip etmiyorum" diyen Tiryaki, "İYİ Parti, hiç kimsenin kişisel intikam aparatı olarak kullanılamaz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti GİK üyesi Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki, partisinin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın kampanyasını eleştirdi.

Tiryaki, açıklamasında, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız kampanyasının ilk gününden beri, Nasıl bir belediye başkanlığı yapacağını, gerçekleştireceği projeleri ve neden “en iyisi” olduğunu anlatmak yerine, Mansur Yavaş ve yönetiminin özellikle belediye iştiraklerinde gerçekleştirdiğini iddia ettiği yolsuzlukları ve usulsüzlükleri anlatıp durmaktadır" ifadelerini kullandı.

"KAMPANYA DİLİNİ TASVİP ETMİYORUM"

Tiryaki, şöyle devam etti: "Kuruluş sürecinin ilk anından beri emek vermiş bir İyi Partili, Ankara eski il başkanı, hali hazırda GİK üyesi ve Ankaralı bir vatandaş olarak bu kampanya dilini ve yöntemini kesinlikle tasvip etmiyorum. Ancak bu adayın kendi tercihidir, yol kendi yoludur. Meselenin beni ahlaken ve vicdanen rahatsız eden çok daha önemli bir boyutu bulunmaktadır."

"KİŞİSEL İNTİKAM APARATI"

"Halen İyi Parti Genel İdare Kurulu içerisinde, hatta Genel Başkan yardımcıları içerisinde Bizzat kendisi,Eşi, çocuğu, yeğeni, kuzeni veya akrabası Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde Yönetim kurulu üyesi olan insanlar vardır. Bu da gizli saklı değil; açık, aleni ve bilinen bir durumdur" ifadesini kullanan Tirkayi, şunları kaydetti:

"Bu kimseler veya yakınları, İyi Parti adayının bahsettiği yolsuzluk iddialarına şimdiye kadar şahit olmuşlar mıdır? Şahit olmuşlarsa neden susmuşlardır? Neden görevlerine devam etmektedirler? Şahit olmamışlarsa, iddialar asılsızsa, niçin bu ithamlara sessiz kalmaktadırlar? Bu tarz bir iftira siyasetini hangi ilkeyle meşrulaştırmaktadırlar?

İyi parti, rekabetle hakareti; siyasetle intikamı birbirine karıştıran bir yaklaşıma alet edilemez. Türkiye’yi yönetme iddiasıyla ve yönetebilecek kadrolarla kurulmuş İyi Parti, Hiç kimsenin kişisel intikam aparatı olarak kullanılamaz. Bu yüzden sözü edilen belediye iştirakleriyle ilgili iddialara İştiraklerle yakın ilişkide olduğunu bildiğim İyi Partililer, Ahlaken ve vicdanen kamuoyu önünde yanıt vermekle yükümlüdürler."