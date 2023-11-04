İYİ Partili vekilden Kılıçdaroğlu'na 'hançer' cevabı

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP kurultayındaki konuşmasında "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin seçimli kurultayında yaptığı konuşmada kullandığı "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" ifadesine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, "Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış…" dedi.

Sen Selo’ya selam söylemeye devam et,

Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay ,koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et,

Sana değil Cumhurbaşkanlığı,

CHP GB Apoleti bile fazlaymış… — Yasin Öztürk (@Ozturkdenizli) November 4, 2023

Öztürk, "Sen Selo’ya selam söylemeye devam et, Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay ,koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış…" ifadelerini kullandı.