İYİ Partili vekille kavga eden MHP’li Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı

TBMM’de yasa teklifi görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile arasında arbede çıkan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, hastaneye kaldırıldı. MHP'li vekilin bilincinin açık olduğu ancak beyninde kist tespit edildiği bildirildi.

TBMM’de yasa teklifi görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile arasında arbede çıkan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, hastaneye kaldırıldı.

Söz konusu gelişmeyi gazeteci İsmail Saymaz duyurdu. Halk TV'nin aktardığına göre; Saymaz MHP'li vekilin bilincinin açık olduğunu ancak beyninde kist tespit edildiğini bildirdi. Saymaz, "Dün MHP'de Erkan Akçay'ın da olduğu bir gerilim yaşandı. Bugün kendisinin tansiyonu yükselmiş ve hastaneye kaldırıldı. Bu durum sonunca beyninde bir kist olduğu anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Şu an bilinci açık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren teklif görüşmesi sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında arbede yaşanmıştı. Daha sonra tartışma tatlıya bağlandı.