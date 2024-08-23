İYİ Partili Zorlu'dan CHP'nin toplantı çağrısına yanıt: Can Atalay için normal yasama dönemi beklenmeli

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, CHP'nin Can Atalay için yeniden olağanüstü toplantı çağrısına olumsuz yanıt verdi. Zorlu, normal yasama döneminin beklenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa Mahkemesi'nin Gezi davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nu 10 Eylül'de tekrar olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, CHP'nin çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'ye konuşan Zorlu, "Bir defa toplandık. Hiç de hoş olmayan görüntüler yaşandı. Parlamentonun bu tür görüntülerle anılması beni mahcup ediyor, üzüyor. Can Atalay için normal yasama dönemi beklenmeli. Oylama da yapıldı zaten" ifadelerini kullandı.

"Grup kararı alınırsa partimizin kararına saygı duyar, katılırım" diyen Zorlu, şunları söyledi:

"Parlamenter demokrasi çağrıları yaparken böyle bir fotoğraf verilmesi milletimizin kafasını da karıştırıyor. Böyle mi parlamenter sisteme döneceksiniz diye soruyor milletimiz haklı olarak. Ben tekraren bu toplantıya katılarak gergin ve kavgacı bir fotoğrafın içinde yer almak istemiyorum."