İYİ Partili Zorlu, "yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat" düzenlemesiyle ilgili Danıştay'a başvurdu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, öğretmen atamalarında uygulanacak "yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat" düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu. Zorlu, “İktidar, yüz binlerce atama bekleyen öğretmen adayımızın maalesef umutlarını yere düşürmüştür. Onların aileleri de daha büyük kaygı yaşamışlardır. Bu, yeni bir adaletsizliğin ve şaibe yumağının ülkemizin karşı karşıya bırakılması gerçeğidir” dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, öğretmen atamalarında uygulanacak "yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat" düzenlemesinin iptal edilmesi talebiyle Danıştay'a başvuruda bulunduğunu duyurdu.

İYİ Partili Zorlu, dava dilekçesini Danıştay'a verdikten sonra basın açıklaması yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi mülakatın kaldırılacağını açıkladığını hatırlatan Zorlu, "Seçimden önce Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, mülakatın kaldırılacağını taahhüt etmiş ve ardından yine dönemin Bakanı da bu taahhüdü yenilemişti" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de Eylül 2023’de yaptığı açıklamada, 68 bin öğretmen açığı bulunduğunu paylaştığını hatırlatan Zorlu, "Bu çerçevede Sayıştay raporlarında da 135 bin öğretmen açığının bulunduğu ifade edilmişti. Ancak on aylık uzun bir bekleyişin ardından mevcut siyasi iktidar öğretmen atama sayısını 20 bin olarak açıklamıştır. Yüz binlerce atama bekleyen öğretmen adayımızın maalesef umutlarını yere düşürmüştür. Onların aileleri de daha büyük kaygı yaşamışlardır" diye konuştu.

MEB'in "yeni ve daha tutarsız" bir karara imza attığını ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

"Daha önce 60 puanı sözlü sınavda aşan öğretmen atama hakkı elde ediyordu. Şimdi ise KPSS puanının yüzde 50’si ve sözlü sınavın yüzde 50’inin toplamı şekliyle yeni bir yönteme adım atılmıştır. Bu, yeni bir adaletsizliğin ve şaibe yumağının ülkemizin karşı karşıya bırakılması gerçeğidir. Öğretmenlerimiz ve aileleri bu konuda kaygılılar. Liyakat ilkesinin sarsılacağına dair çok ciddi endişeler bulunmaktadır. Söz konusu değişikliğin yürütmesinin durdurulması, 652 sayılı Kanun'un ilgili maddesinin iptali için başvuruda bulundum."