İyi ve kötüyü sorgulayan film 17 Ekim’de vizyonda

Kültür Sanat Servisi

"Ben İyi Biri Olmadan Önce" filmi 17 Ekim’de izleyiciyle buluşuyor. Oyun yazarı, tiyatro ve sinema oyuncusu; Şerafettin Kaya’nın senaryosunu yazıp, yönettiği filmin başrollerini Pelin Batu, Mehmet Çağçağ ve Şerafettin Kaya paylaşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Murat Muslu, Ayhan Taş, Mustafa Uzunyılmaz, Yaşar Kurt, Nejat Yavaşoğulları, Gül Gülsün Yıldız, Didem Karataş, İslam Çamyar, Ersin Kalkan, Müge Karataşlı, Hacer Aslan ve Artur Soroyan yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Sedat Şahin’in üstlendiği filmin müzikleri; Ali Kaan Uysal, kurgusu Semih Gülcüoğlu imzasını taşıyor. 'En İyi Sinema Filmi’ ödülüne layık görüldüğü "Uluslararası Paris Play Film Festivali’nin yanı sıra filmin, pek çok festivalde özel gösterimi gerçekleştirildi.

Film, felsefe ve dinlerin yüzyıllardır üzerinde durduğu, insanlığın en temel meselelerinden biri olan iyilik ve kötülük kavramına özel bir perspektiften yaklaşıyor; izleyiciyi yaşamın anlam atlasında bambaşka bir yolculuğa davet ediyor. Balat’ta çekilen filmin kurgusu da izleyiciye farklı bir sinema keyfi sunuyor.