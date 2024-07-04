İyileşen felçli kedi yeni yuvasını bekliyor

Yapılan ihbar üzerine bulunan ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi tarafından sağlığına kavuşturulan felçli kedi yeni yuvasını arıyor.

Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce hayvan ile bu konuda öncülüğünü sürdürüyor. 17 Haziran tarihinde Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak’tan, ayakları tutmayan felçli bir kedi olduğu ihbarı üzerine Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan erkek kedinin tedavi süreci tamamlandı.

Merkezdeki nöbetçi veteriner hekim tarafından muayene edilmesinin ardından radyografik incelemelerinde, kedinin kalçasında kırık olduğu ayrıca sistemik viral hastalık geçirdiği belirlendi. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde 3 haftalık yoğun tedavi sürecinin ardından kedi sağlığına kavuştu.

Sevecen, oyuncu, neşeli tavırları ile dikkat çeken kedi, şimdi yeni yuvasını bekliyor. Sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşların, Doğal Yaşam Merkezi’ne ulaşabilecekleri belirtildi.