İyileştirme açlığa yama bile olmaz

EKONOMİ SERVİSİ

En düşük emekli aylığının sadece bin TL’lik artışla 20 bin TL’ye çıkarılmasını öngören torba yasa teklifi perşembe günü Meclis’e sunulacak. İktidarın gelen tepkiler üzerine sadece bin TL "iyileştirme" yaptığı teklif yasalaşırsa en düşük emekli aylığı 20 bin lira olacak.

Emekli maaşlarında oluşan farkların giderilmesini hedefleyen çalışmanın kök aylıkları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Yeni yıldaki enflasyon farkıyla birlikte en düşük emekli aylığı 19 bin liraya yaklaşırken yapılan düzenleme ile sadece yüzde 18,48’lik artış öngörülüyor.

Teklif, emekli maaşlarına yönelik yapılan artışların ardından ortaya çıkan farkları gidermeyi amaçlıyor. En düşük emekli aylığına yüzde 12,9 olarak ortaya çıkan enflasyon farkının üzerine eklenen yeni oranla birlikte yüzde 18,48 oranında zam yapıldı. Ortaya çıkan bu farkı Hazine karşılayacak.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklanmıştı. Bu gelişmeyle birlikte 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında da değişiklik gündeme geldi. Enflasyon verileri doğrultusunda yapılan hesaplamayla en düşük emekli maaşı 18 bin 939 liraya yükseldi.

Ancak yaklaşık 5 milyon emeklinin maaş artışının bu tutarın altında kalması, kök aylıkları da kapsayan yeni bir düzenlemeyi zorunlu hale getirdi.

AKP’LİNİN YÜZSÜZLÜĞÜ

AKP iktidarı emekli maaşlarının 20 bin TL’nin altında kalması sonrası gelen tepkiler sonucunda adım atmak zorunda kalarak geçen hafta yeni bir teklif hazırlamıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, emekliler için her zaman en iyisini yapmayı düşündüklerini iddia etse de emekliler ve muhalefet partileri tepkili.

Trabzon’da yaptığı konuşmada emeklileri her zaman düşündüklerini iddia eden AKP’li Büyükgümüş bin liralık artışı şu sözlerle savundu: "Bunu da emeklilerimizin hassasiyetini sömürerek değil, hesabımızı kitabımızı yaparak, onların beklentilerini bizzat dinleyerek ve çözümü de en makul Türkiye’nin imkanlarının en üst düzeyinde gerçekleştirerek yapmayı hedefliyoruz."

EMEKLİLER MEYDANLARDA

Zamlı hali ile bile asgari ücretin 8 bin lira altında olan bu aylık ile özellikle enflasyonun tavan yaptığı dönemde büyük kentlerde yaşamın mümkün olmadığını söyleyen emekli ve sendikalar teklife olan tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası ülke çapında sokaklarda oturma eylemi ve basın açıklamaları ile Meclis’teki nöbete destek veriyor. Sendika dün de 100’ün üzerinde şube ve temsilciliğiyle 45’İn üzerinde merkezde alana çıktı, ses yükseltti. Yurdun dört yanında sokakları dolduran emekliler, açıklamada şu sözlere yer verdi: “Mücadelemiz, 2 Ocak’ta Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşik atlamış, emeklilerin biriken öfkesini, taleplerini ve değişim iradesini güçlü biçimde ortaya koymuştur. Milletvekillerinin emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Meclis’i terk etmeme kararı alması, mücadelenin yeni bir safhaya taşındığının açık göstergesidir. Bu gelişme bir kez daha göstermiştir ki; yalnızca Meclis kürsülerine sıkıştırılmış bir siyaset anlayışı iflas etmiştir. Meclis kürsüleri, ancak sokakta halkın örgütlü ve güçlü desteğiyle buluştuğunda anlam kazanır. Bu nedenle; Meclis’te başlatılan oturma eylemini destekliyoruz.”

ÇARE DAYANIŞMADA

Emeklilerin, desteği alanlarda fiili ve meşru mücadele ile büyütecekleri kaydedilen açıklamada, “Bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir. Tüm emekçileri, tüm yoksulları, açlık ve sefaletle boğuşan herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri TBMM’deki bu direnişe ve sokaktaki mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“Bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir” denilen açıklama, “Acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin TL ek zam yapılmalıdır. Bununla birlikte en düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Ve en temel demokratik hakkımız olan emeklilerin sendika hakkı, hiçbir tereddüde yer bırakmadan yasal güvence altına alınmalıdır. Bizler sadaka değil, haklarımızı istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini yaratan emekliler, yoksulluğa ve yok sayılmaya mahkûm edilemez. Gerçek biziz. Çare biziz. Çare dayanışmadadır” sözleriyle son buldu.