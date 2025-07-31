İYİP’in mitingine Özdağ’dan destek

Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin 3 Ağustos'ta Bursa'da düzenleyeceği mitinge destek vereceklerini açıkladı. Zafer Partisi Lideri Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin 3 Ağustos 2025'te Bursa'da düzenlenecek mitingine Zafer Partisi'nin bütün gücü ile Bursa ve çevre illerdeki teşkilatları ile destek vereceğini ifade etti.

Özdağ, şunları kaydetti: "Katılımımız, partimizin üniter devlet yapısını, milli kimliği ve Türk birliğini savunan duruşunun sahadaki tezahürüdür. Bu miting devreye sokulmaya çalışılan planlara karşı Atatürk Cumhuriyeti'ni savunan Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin ortak iradesini sergileyeceği bir meydan olacaktır.