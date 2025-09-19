İYİP’li Özatıcı’dan tutuklamaya tepki

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatının şikayeti üzerine gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı.

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada bu karara tepki gösterdi. Özatıcı, şunları kaydetti:

"Orkun Özeller yıllarca terörle mücadele etmiş, şerefli bir Türk subayıdır. Her vatansever gibi; terörist başının ‘kurucu önder’ diye payelendirildiği, teröristlerin her gün halaylarla zurnalarla serbest bırakıldığı, terörist başının posterleriyle gösterilerin yapıldığı, umut hakkı istendiği bu ikinci ihanet sürecine karşı olduğu için bugün tutuklu yargılanmaktadır. Daha dün; Van’da, Diyarbakır’da, Mersin’de terörist sempatizanları polis kortejiyle terörist başı posterleriyle gösteri yapıyorlar. Terörist başına umut hakkı istiyorlar. Onlara bu cesareti veren kimdir? Terör sempatizanlarına bu cesareti verenler, terörist başına ‘kurucu önder’ diyenlerdir."