İz bırakma arzusu ‘ZAPT’ ile irdeleniyor

İrem İLYAS

Eskişehir’deki The Key Art Gallery, ‘ZAPT’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Disiplinlerarası sergi, dövme aracılığıyla bedenin hafıza, kimlik ve toplumsal normlarla kurduğu çok katmanlı ilişkiyi inceliyor. ‘ZAPT’, dövmeyi bir iz bırakma arzusu ile silme isteği arasındaki gerilimde konumlandırıyor.

Sergi, bu gerilimli alan üzerinden bireysel hafızaların toplumsal anlatılarla nasıl kesiştiğini ve görünür olanla gizli kalanın nasıl iç içe geçtiğini sorguluyor. Her bir eser, kişisel hikâyeleri ve kolektif hafızayı ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyor.

Sergide yer alan sanatçılar Ahmet Dündar, Berra Yıldırım, Deniz Altan, Dilara Yerlikaya, Doğukan Çiltaş, Duru Aydın, Ece Akdemir, Hasan Hüseyin Özmen, Hatice Karakaş, Hazal Şerifoğlu, Hilal Sarıkaya, İrem Esra Gökalp, Melike Melena, Saltık Doğa Özsar, Sena Çinpolat, Şermin Tepe, Tutku Bulutbeyaz, Ülkü Usta ve Yağız Akdoğan bedeni bir anlatı mecrası olarak konumlandırıyor. Dövme, bu anlatılarda yalnızca estetik bir ifade değil; aynı zamanda hatırlama, unutma ve dönüşümün bir biçimi olarak ele alınıyor. Sergi 31 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak gezilebilir.