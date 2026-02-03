İz Gazete 10 yaşında: İz Bırakanlar Ödülleri sahiplerini buldu

İzmir’de yerel basının temsilcilerinden İz Gazete, yayın hayatındaki 10’uncu yılını geride bıraktı. Bostanlı Suat Taşer Gösteri Merkezi’nde “İz Bırakanlar Ödül Töreni” ve Hüsnü Arkan konseri gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu gazeteci İrfan Değirmenci üstlendi.

İz Gazete’nin 10. kuruluş yılı etkinliğinde konuşan İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, gazetenin kuruluş sürecinden bugününe uzanan yayıncılık anlayışını anlattı. Kartal, “İzmir değerlerinden taraf olmaya, bağımsız ama taraflı yayıncılık yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kartal, “Dostlar; 2 gün önce sosyal medyadan şöyle bir çağrı yapmıştım: Yelkenini rüzgâra göre açanlara, dönemine göre rüzgar gülü olanlara inat, İzmir değerleri dediğimiz değerlerden bir adım bile geri atmadan, ‘Tarafsızlık yalanına inanmıyoruz’ diyerek ‘bağımsız ve taraflı’ yayıncılığımızda 10 yılı devirdik. Biliyorum ki, bu yolda yine yalnız bırakılmayacağız. ‘İzmir değerlerinden taraf olan, İz Gazete’ye dost olan herkesi etkinliğimize bekleriz.’ Bugün bu yağmura ve trafiğe rağmen, görüyorum ki İz Gazete’yi yine yalnız bırakmadınız… Siz olmasanız olmazdı. Fedakâr çalışma arkadaşlarım olmasa olmazdı. Okurlar sevmese, sahip çıkmasa bir gazete 10 yıl yaşayamaz. Bir gazete okurlar olmadan 10 yıl yaşayamaz evet. Bu 10 yılda büyük badireler atlattık. Ne haldeyiz dersek, memleket gibiyiz. 10 yıl önce neredeysek, bugün de oradayız” dedi.

Kartal, “Bu konuşmada geçirmezsem olmaz. Meslek büyüğümüz Merdan Yanardağ şahsında tüm tutuklu gazetecilere selam olsun. Onlar bu tutsaklıktan kurtulmadan aydınlık günlere kavuşmamız mümkün değil. Merdan Yanardağ meslek büyüğümüzdür. Merdan Yanardağ onurumuzdur. Gazetecilik suç değildir. Merdan Yanardağ yalnız değildir” diye konuştu.

İLK ÖDÜL BİR ACIDAN UMUT YARATANLARA

Gecenin ilk “İz Bırakanlar Ödülü”, Ferdi Zeyrek Vakfı’na verildi. Ödülü, Biz Kitap Yayınları Koordinatörü Selda Kartal takdim etti. Ödülü almak üzere sahneye çıkan Ferdi Zeyrek Vakfı Kurucusu ve Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, salondan uzun süre alkış aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından ailesi ve dostları tarafından kurulan vakıf, kısa sürede binlerce öğrenciye burs sağlayan güçlü bir dayanışma ağına dönüşmesi nedeniyle ödüle layık görüldü. İkinci ödül, İzmir’e değer katan yayıncılık anlayışı ve 25. yılı dolayısıyla İzmir Life Dergisi’ne verildi. Üçüncü ödül, 25 yıllık İzmir Kısa Film Festivali ve festivali kente kazandıran yönetmen Yusuf Saygı’ya verildi.

KENT BOSTANLARI’NA YEREL YÖNETİM ÖDÜLÜ

Yerel yönetimler başlığındaki özel ödül, Bornova Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kent Bostanları Projesi’ne verildi. Ödülü, İz Gazete Haber Müdürü Gizem Taban takdim etti. Ödülü almak üzere sahneye Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki çıktı. Eşki yaptığı konuşmada, “Vahşi kapitalizmin yok etmeye çalıştığı, yoksullaştırılan geniş halk kesimleri, işçilerimiz, toplumun dışına itilmeye çalışılan kadınlar, her gün hakları biraz daha gasp edilen gençler… Biz de onların temsil edildiği bir anlayışın parçasıyız. Kent lokantaları açıyoruz, kent marketleri açıyoruz, kent mağazaları açıyoruz. Kadınların ve gençlerin giremediği parkları kent bostanlarına çeviriyoruz. Kadınlar orada yazın domates, patlıcan; kışın lahana, ıspanak gibi ürünler yetiştiriyor. Kent fırını açacağız, adımlarını attık. Ardından kent manavlarını açacağız. Biz de taraflı belediyecilik yapıyoruz. İnançla, inatla sürdüreceğiz. Sevgili Ümit Ağabey, Merdan Yanardağ’dan bahsetti. Ben de buradan Ekrem İmamoğlu’na, tutuklu belediye başkanlarımıza, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, Şenol Aslanoğlu’na, Heval Savaş Kaya’ya sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. İyi ki özgür basın var. İyi ki Uğur Mumcu’nun yol arkadaşları var. Hepinize saygılar sunuyorum.”

İKİ DİRENİŞE İKİ ÖDÜL

Gecede Direniş Ödülleri, iki mücadele odağına verildi. Yaklaşık 500 gündür direnen Temel Conta işçileri ile bir yılı geride bırakan Digel Tekstil işçileri, anayasal hakları, ekmekleri ve onurları için verdikleri mücadele nedeniyle ödüllendirildi. Ödülleri, İz Gazete editörü Birkan Yüksel ve İzmir basınının duayen isimlerinden Fuat Akar takdim etti.

Gecede İzmir İtfaiyesi için verilen ödül de anons edildi. Geçtiğimiz yaz İzmir’i etkisi altına alan büyük orman yangınlarında gösterilen fedakâr ve cesur mücadele nedeniyle verilen ödül kapsamında, yangınlar sırasında yaşamını yitiren itfaiye eri İbrahim Demir saygıyla anıldı.

Gecenin son “İz Bırakanlar Ödülü”, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu’na verildi. Ödül öncesinde, yakın zamanda yaşamını yitiren usta tiyatrocu Haldun Dormen için kısa bir video gösterimi yapıldı. Ödülü, bu ödülün önerilmesini ve belirlenmesini sağlayan Gül Atalar Kartal takdim etti. Ödülü almak üzere Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören ve tiyatronun tüm ekibi sahneye davet edildi. Ödül töreninin ardından sahneye çıkan Hüsnü Arkan sevilen şarkılarını seslendirdi.