İz Gazete’nin 9’uncu yaşı kutlandı

İz Gazete 9’uncu yıl dönümünü Tarihi Havagazı Fabrikası’nda kutladı. İz Bırakanlar ödüllerinin de verildiği geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve ilçe belediye başkanları katıldı.

İz Gazete İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, “Televizyon kanallarının, gazetelerin, radyoların ve dergilerin bulunmadığı bir dünyanın karanlığa bürüneceğini ifade ettiği konuşmasında, “Bütün kaleleri zapt edilmiş ve topal bırakılmış demokrasimizin, düşürülemeyen son kalesinin medya olduğunu unutmamalıyız. Türlü olanaksızlıklar, çeşitli baskılara rağmen, ülkemizin haktan hukuktan yana yayın kuruluşları, alternatif medyası direnmeye devam ediyor. Yerel ulusal medyamızın sesi kısılamayan değerlerinin kıymetini bilmeliyiz. Böylesi buluşmalar buna vesile olmalı. Sizden bir ricam var; 10 saniye gözlerinizi kapatın ve izlediğiniz televizyon kanallarının, okuduğunuz gazetelerin, takip ettiğiniz medya hesaplarının olmadığını düşünün. Zifiri karanlık. Uçsuz bucaksız bir karanlık ile karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle bile, özgür medyanın varlığı, sadece gazeteciler için değil, tüm yurttaşlar için, hepimiz için yaşamsal öneme sahip. Rica ediyorum, lütfen kıymetini bilelim. Kaybetmeden kıymetini bilelim. Keşke dememek için kıymetini bilelim” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Direnişin İz’i ödülünü kazanırken, bu ödülü Türkiye’nin dört bir yanında direnenlere armağan ederek, “Bu ödül herhalde İzmir’de mevcut olabilecek olan İz bırakanlarda direnen ödülünü alıyorum. Efes Selçuk’ta hala daha devam eden bir direnişimiz var. Ancak bu direnişin sadece Efes Halkı ve biz yaşamıyoruz. Boğaziçi’nde hala direnenler var, içeride aydınlar, gazeteciler, Can Atalay gibi milletvekilleri var, Kıymetli Ahmet Özer var. Rıza Başkanımız var. Akbelen için direnenler var, doğa için direnenler var, RES’e hayır diyenler var. Eve çocuk gelecek diye tenceresini kaynatmaya çalışan kadınlar var, Türkiye’nin her yerinde direnenler var. Bu ödül onları sembolize ederek kabul ettiğim bir ödül olsun yoksa ne olacak onların yanında. Hiçbir zaman dilenen değil direnen olduk, inşallah bir gün buraya geldiğimizde kazananlar olur hep birlikte kutlamayı yaparız” diye konuştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Ceritoğlu Sengel’e ödülünü takdim ederken,“İz ailesinin çok özel bir gecesinde bir aradayız. Buraya Adnan Saygun’da Uğur Mumcu’yu anıp geldik. Çok şey söyledik ama kısaca, Uğur Mumcu’nun sözleri, diyor ki, ‘Ben cumhuriyetten yanayım, antiemperyalistim, Atatürkçüyüm, vurguncuların, çıkarcıların karşısındayım, terörün karşısındayım. Biz antiemperyalist, insan haklarından yana, Atatürkçü ve Cumhuriyetçiyim.’ Bunları söyleyebilmemi sağlayan tüm İzmir basınına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"TÜRKİYE’DEKİ ÖTEKİLERİN SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kentin İz’i Ödülü Yönetmen Aycan Karadağ’a giderken, Karadağ ötekilerin sesini duyurmaya çalıştığını ifade ederek,“Bu ödülü ekibim adına alıyorum. Onlara da bu ödül gidiyor. Daha önce Pavyon belgeselini yapmıştım. Türkiye’de ötekilerin sesini duyurmaya çalışıyorum. Bornova Sokak’ta ötekilerin yaşadığı bir sokağa döndü. Şu an festival süreçleri devam ediyor, çokta güzel gidiyoruz, herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"GAZETECİLERİ DİNLEMEKTE FAYDA VAR"

Alsancak’ta 2 kişinin yaşamını yitirdiği elektrik faciasının 5 yıl öncesinde bölgedeki tehlikeye dikkat çeken bir haber yaparak, Yerel Medyanın İz’i Ödülünü kazanan Utkucan Akkaş, “Karşınızda talihsiz bir nedenle bulunuyorum ki 2 canımızı talihsizlikle kaybettik, ışıklarda uyusunlar. Söylenecek çok fazla bir şey yok aslında, gazeteciler, özellikle mesleği yapanlar politikacıların dostu ya da düşmanı değildir. Onlar işaret eder ve dikkat çeker, biraz dinlemekte fayda var. Annem aramızda, anneme teşekkür etmek isterim, bugün sahip olduğum her şeyi bana bahşettiği için” diye konuştu.

Mücadelenin İz’i Ödülünü kazanan Temel Conta İşçileri adına konuşan bir işçi, “Temel Conta direnişinin 46’ıncı gününden, onurlu direnişimizden tüm emek dostlarına selam olsun. Bugün burada Temel Conta işçileri olarak haklı mücadelemizden sesleniyorum. 46 gündür anayasal hakkımız olan sendikalaşabilmek, çocuklarımızın geleceğini kurtarabilmek için kölelik sistemine karşı mücadele ediyoruz. Bu grevde çok zorlu günler geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz ancak bu zorlu süreçte yalnız olmadığımızı bilmek bize güç ve umut verdi. Sizlerin bu desteği inancımızı kat kat artırdı. Telus, Lezita ve direnişini sürdüren tüm işçi kardeşlerimize selam olsun” ifadelerini kullandı.