İZBAN seferleri yeniden başladı

Kamu çalışanlarının ülke genelinde yaptığı 1 günlük iş bırakma eylemi, İzmir'de de demiryolu ulaşımını etkiledi. İptal edilen seferler bir süre sonra yeniden başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) tüm seferler durduruldu. Alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyeti tekliflerini protesto etmek amacıyla 1 günlük iş bıraktı.

Bu kapsamda TCDD personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir Banliyö Sistemi'nde tüm seferler durduruldu. Alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

İZBAN'ın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, seferlerin yeniden başladığı şu ifadelerle duyuruldu: "Ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30'da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir, iyi yolculuklar dileriz."