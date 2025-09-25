İzBB Başkanı Cemil Tugay: “Hiçbir zaman kapalı kapılar ardında pazarlık yapmadık”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kooperatif, kentsel dönüşüm ve çöp kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tugay, kendisine yöneltilen suçlamaların iftira olduğunu belirterek, “Hiçbir zaman kapalı kapılar ardında pazarlık yapmadık” dedi.

Kooperatifler üzerinden yürütülen tartışmalara değinen Tugay, “Biz inşaatları bitirmeye çalışıyoruz, yoksa hiç yapılmayacaktı” ifadelerini kullandı. Göreve geldiğinde birçok projenin durma noktasında olduğunu belirten Tugay şunları söyledi:

“Örnekköy, Uzundere, Gaziemir projelerinin çoğunda süresi bitmiş sözleşmeler ve yüzde 0-20 seviyelerinde kalmış inşaatlar vardı. Bazılarında ruhsat bile alınmamıştı. Yani inşaatlar fiilen durmuştu ya da çok düşük seviyelerde ilerlemişti.”

Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Sayıştay raporlarının açık olduğunu dile getiren Tugay, bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zorunlu olarak hukuka uygun davranmak durumunda kaldığını söyledi. Tugay, “Biz sebep olmadığımız hataları düzeltmeye çalışıyoruz. Tek amacımız hak sahiplerine evlerini teslim etmek” dedi. Açılan davaların tamamının İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandığını da hatırlattı.

Çöp krizi tartışmalarına da değinen Tugay, “kapalı kapılar ardında pazarlık yapılıyor” iddialarını sert bir dille reddetti: “Hiç kimseden ahlaksız bir talebimiz olmadı, kimseyle gayriahlaki ilişkimiz olmadı. Bizim tek derdimiz İzmir’in sorunlarını çözmektir.”

Tugay, Harmandalı Düzenli Depolama Alanı’nın kapanma sürecine ilişkin de bilgi verdi. “Doğruların bilinmesi için bunları söylüyorum” diyen Tugay şöyle konuştu: “Harmandalı’nın 1992’den beri kullanılan alanı 2020’de heyelan riski gerekçesiyle dava konusu oldu. 2023’te mahkeme kararı çıktı ve 25 Haziran 2025’te Danıştay tarafından onaylandı. Yani alanı kullanmama sürecinin hukuki gerekçelere dayandığı ortadadır.”

İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREVİ

Atık yönetiminde görev dağılımını netleştiren Tugay, “Çöplerin toplanması ilçe belediyelerinin görevi, büyükşehirin sorumluluğu ise transfer ve bertaraf. Toplama bizim değil ilçe belediyelerin görevi” dedi.

İlçe belediyelerindeki sorunlara da dikkat çeken Tugay, “Buca ve Karşıyaka’daki sorun işçilerin eylemleriyle ilgiliydi. Biz kendi araç ve personelimizle destek verdik ama bunu sürekli yapamayız. Kanunla belirlenmiş sınırlar var” şeklinde konuştu.

Yeni tesis arayışlarına ilişkin de bilgi veren Tugay, Bergama ve Ödemiş’te entegre çöp tesisleri için izin alındığını, Tire Karateke, Kemalpaşa OSB, Menemen ve Menderes’te ise süreçlerin çeşitli gerekçelerle durduğunu söyledi. “Başvuru yapılmadı” iddialarını reddeden Tugay, “11 yeni ön etüt alanı üzerinde çalışıyoruz. Ancak alanların belediyeye ait olmaması nedeniyle Bakanlık onayına ihtiyaç duyuyoruz. Esas çözüm modern ve çağdaş tesislerdir” dedi.