İzBB Başkanı Cemil Tugay, İzmir’deki yangınla ilgili son durumu paylaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentteki yangınla ilgili son durumu paylaştı. “Henüz tam anlamıyla kontrol altına alınmadı” diyen Tugay, “Şu anda yerleşim bölgelerini tedirgin edecek bir yangın yok” açıklaması yaptı.

Cemil Tugay’ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiler verildi:

Karşıyaka Yamanlar bölgesinde başlayan ve kentimize büyük acılar yaşatan orman yangını gücünü kaybetmiş olsa da ne yazık ki henüz tam anlamıyla kontrol altına alınmadı. İlgili kurumlar ve belediyemizin tüm birimleri ile sahada söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Şu anda yerleşim bölgelerini tedirgin edecek bir yangın yok.

Örnekköy'de bulunan küçük sanayi sitesinde yangından etkilenen esnafımızla bir araya geldik. Ekmek tekneleri zarar gören esnafımızın her zaman yanındayız. Onları yalnız bırakmayacağız.

Yangının en çok etkilediği yerlerden biri olan Sancaklı Köyü'nü ziyaret ettik. Yurttaşlarımızın kayıplarını en hızlı şekilde onarmak için elimizden geleni en kısa sürede yapacağız.

BAKAN YUMAKLI'DAN YANGIN AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, bugün yaptığı açıklamada, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar bölgesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü belirterek, "Halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil" dedi.

Bakan Yumaklı, yangının boyutu ile ilgili de, “Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarı hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar” diye konuştu.