İzBB emekçilerine soruşturma

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde (İzBB) toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinin ardından 4 emekçiye soruşturma açılmasına ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, “Sürecin başında Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ve İzBB idaresi, AKP iktidarının ürünü olan ve başta Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri olmak üzere çalışma yaşamını düzenleyen Uluslararası sözleşmelere ve AİHM kararlarına aykırı bir şekilde düzenlenen gerici ve emek düşmanı yasayı gerekçe göstererek tavan tutarı dayatmış, emekçilerin fiili-meşru mücadele temelinde elde ettiği kazanımları yok saymıştır” denildi.

Emekçilerin buna karşı çıkması üzerine İzBB İdaresi tarafından kriminalize edildikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu dönemde aralarında başka sendika üyesi kamu emekçilerinin de yer aldığı 20’ye yakın kamu emekçisi hakkında soruşturmalar başlatılmış, süreç içerisinde 6’sı üyemiz olmak üzere 7 kamu emekçisi ifadeleri dahi alınmadan doğrudan Başkanlık Oluru ile hukuksuz biçimde açığa alınmıştır. Bu süreçte yapılan görüşmelerde; bu tutumun toplu sözleşme görüşmelerinden bağımsız olarak sendikal hak ve özgürlükler kapsamında kabul edilemez ve anayasal hakları engelleme girişimi olduğunu defaatle ifade ettik. Görüşmelerde; açılan soruşturmaların haksız olduğu ve geri çekileceği hususu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır ve başkanlık makamı tarafından hem sendikamıza hem de emek demokrasi güçlerine ifade edilmiş olmasına rağmen verilen sözler ise tutulmamıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay’ın verdiği sözün bir hükmü yok mudur?”

4 EMEKÇİDEN SAVUNMA İSTENDİ

Toplu sözleşmenin imzalanmasından ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nın tamamlanmasının ardından istenen yazılı ifadeler ve doğrudan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından mecliste yapılan açıklamalar ile süren tehditlerin hayat bulduğu ifade edilen açıklamada, “2’si başka sendika üyesi olmak üzere 1’i sendika yürütme kurulu üyemiz, 1’i ise iş yeri temsilcimiz olmak üzere şu ana kadar 4 arkadaşımız hakkında disiplin cezası teklif edilerek, karar verilmesi amacıyla yazılı savunma istenmiştir. Bu noktada Sayın Cemil Tugay ve İzBB İdaresine bir kez daha sesleniyoruz; ülkemizde belediyeler üzerinde uygulanan baskılara, seçilmişleri görevden alma ve kayyum atama saldırılarına karşı muhalefet olarak birlikte mücadele edilmesi gereken bir dönemde CHP’li bir belediye tarafından emekçilere yönelen bu türden anti-demokratik uygulamalar kabul edilemez” denildi.

"SORUŞTURMALARI DERHAL KALDIRIN"

Emekçilerin haklı ve meşru eylem ve taleplerinin sendikal özgürlükler kapsamında anayasal hak olduğu hatırlatılan açıklamada, “Emekçilerin haklı ve meşru eylem ve talepleri, sendikal özgürlükler kapsamında anayasal haktır. Gelin bu antidemokratik tutum ve uygulamalarınızdan vazgeçin. Soruşturmaları derhal kaldırın” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sendika, İzBB’de çalışan emekçiler ile emek ve demokrasi güçlerine de seslendi. İşçi veya kamu emekçisi fark etmeksizin iş kolumuzda örgütlü sendikalar başta olmak üzere emekten yana tüm güçlerin, bu antidemokratik uygulamalara karşı birlik ve dayanışma içinde olması ve hep beraber mücadele etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Tüm Bel-Sen olarak kimden gelirse gelsin emekçilerin hak arama mücadelelerine yönelik her türlü baskı ve yıldırma girişimine karşı demokratik ve hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” denildi.