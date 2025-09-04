İzBB, İkrar Sarısülük ve Ulaş Lokumcu’yu ücretsiz izne çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son dönemde işten çıkarmalar ve işçileri ücretsiz izne göndermesiyle gündemde.

Son olarak ücretsiz izne çıkarılan işçiler arasında Artvin Hopa’da Tayyip Erdoğan’ı protesto ederken biber gazı ile öldürülen Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu ve Gezi Direnişi sırasında polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük’ün kardeşi İkrar Sarısülük’ün de olduğu öğrenildi.

İkrar Sarısülük yaptığı açıklamada, “Hiçbir gerekçe göstermeden beni şirketin havuzuna çektiler. Benimle beraber 129 kişi daha aynı durumda. Belirsizlik devam ediyoruz. Biz emekçi insanlarız, işimize sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.

Ulaş Lokumcu da, “Benim bu ücretsiz izin sürecim 2 aydır devam ediyor. Haziran ayında toplu iş sözleşmesiyle ilgili bir paylaşım yapmıştım ve ondan sonra beni ücretsiz izne çıkardılar ve hala geri dönmedim. Şu anda tam olarak bir çıkış vermiyorlar. Maaşım ve sigortam da yatmıyor ama çıkış da göstermiyorlar. Hiçbir gerekçe de bildirmiyorlar. Belirsizlik devam ediyor. Biz bunların hiçbirini hak etmiyoruz. Disiplin suçu olsa veya iş gelmiyor olsak bizi işten atsalar bu olabilir bunların hiçbiri yaşanmadı” diye konuştu.