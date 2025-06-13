İzBB’de işçi kıyımı ve sendika düşmanlığı kabul edilemez

İlayda SORKU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “1030 işçi çıkarılacak, sorumlusu sendikadır” sözlerine Belediye-İş Sendikası’ndan açıklama geldi. BirGün’e konuşan sendika temsilcileri, işçi çıkarmalardan sorumlu tutulamayacaklarını belirtti.

Belediye-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Cemil Bey’in söylediği gibi işçi çıkarmalardan sendika sorumlu değildir. Sendika Büyükşehir'i yönetmiyor. Krizin faturası işçiden kesilemez. Biz kesinlikle işçi çıkarılmasına karşıyız” denildi.

22 emekçinin arandığı ve işten çıkarılacaklarının tebliğ edileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yarın tebliğ için gitmeleri istendi. Aranan tüm arkadaşlarımız sahada emek harcıyor. Cemil Bey, ekonomik anlamda kriz diyor, yüksek maaş diyor ancak zaten temmuz ayının 1’i itibariyle ağır işkolunda çalışan işçilerin maaşları aynı ücrete yükselecek. Kendisi 2 bine yakın işçi alımı yaptı bu süreçte. Cemil Bey, sendikamıza gelip ‘Arkadaşlar bana zarar veriyorsunuz, toplu iş sözleşmesini (TİS) bitirin. Gerekirse ek protokolle istediğinizi vereceğim’ dedi. Şu anda, ‘Benim adaylığım açıklandıktan sonra imzalar atıldı’ diyor ancak kendisi de Karşıyaka Belediyesi’nde adaylıklar açıklandıktan sonra TİS’i bitirdi.”

Açıklama, “Biz kesinlikle kendisinin talep ettiğini, sözleşmeden Eylül ayında yapılacak artışın çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Biz emekçiler için insanca yaşanacak bir ücret talep ediyoruz” ifadeleriyle son buldu.