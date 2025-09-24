İZBETON A.Ş. davasında ara karar: 5 kişi için tahliye, Soyer için tutukluluğa devam kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görülen davanın 3. gününde mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. 5 tutuklu için tahliye kararı verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 11’i tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, avukatların beyanlarının alınmasına başlandı.

Savcının mütalaasını açıklaması ve tutuklular ile müdafilerinin mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti, 15 saat süren 3. Oturumda ara kararı açıkladı.

5 KİŞİ İÇİN TAHLİYE

‘Kooperatif’ davası kapsamında tutuklu yargılanan 5 isim tahliye edildi. Tahliye edilen isimler Mehmet Alphan Bozan, Levent İşler, Mehmet Gürhan Özata, Sevcan Tınaztepe ve Orhan Dölek tahliye edildi.

Eski İzBB Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzBB Genel Sekreteri Barış Karcı, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek’in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Savunması alınan tutuksuzların tüm adli kontrollerinin kaldırılmasına ve savunma yapmayanların ise zorla getirilmesine karar verildi.

Davanın ikinci celsesi 13 Ekim’de 09.30’da İzmir Adliyesinde görülecek.