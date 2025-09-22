İZBETON davası duruşmasında 2'nci oturum: Tutuksuz sanıklar dinlenecek

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişinin yargılandığı İZBETON davasında 2'nci oturum bugün gerçekleşecek.

19 Eylül Cuma gerçekleşen ilk oturumda Soyer ile Aslanoğlu, savunma yapmış ve tahliyelerini talep etmişti.

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ve Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleştirilen duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Aylin Nazlıaka da katılmıştı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise duruşmayı izleyenler arasında yer almamıştı.

İZBETON AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 farklı iddianame bulunuyor.

Savcılık tarafından 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk iddiasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Fotoğraf: DHA

Bu iddianame kapsamında 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi.

Yine başsavcılık tarafından 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' işlerine yönelik iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Bu iddianamede de 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

KİMLER TUTUKLU YARGILANIYOR?

Söz konusu soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz'da 2025'te başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi hakkında 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer / Fotoğraf: DHA

Emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 isim tutuklandı.

45 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cuma günü görülen duruşmada Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 tutuklu isim savunma yaptı.

Soyer, Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında çok sayıda suçlama bulunuyor.

65 kişi hakkında 'İştirak halinde ve zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve bu suçlara teşebbüs suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SAVUNMA SIRASI TUTUKSUZ SANIKLARDA

Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık, geçen hafta cuma günü Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda savunmalarını yaptı.

Savunmaların ardından heyet ilk oturumu bitirip duruşmaya ara verdi. Soyer ve Aslanoğlu'nun yanı sıra tüm tutuklu sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları reddedip tahliye talebinde bulundu.

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda devam edilecek. Bugünkü oturumda 54 tutuksuz sanık ilk kez savunma yapacak.

Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından müştekiler ve avukatlara söz verilecek.