İZBETON davası ertelendi: Yeni bilirkişi keşfi yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işlerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla 44 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan "kooperatif" davasının da sanıklarından olan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tanıkların beyanları alınacak. Eski İZBETON çalışanlarından tanık O. B, sevkiyatta baskı iddiasında bulunarak, "Görmediğimiz malın sevkini yapmamız için baskı gördük. Biz bunu kabul etmedik" dedi.

Sanıklar arasında bulunan şef Tanju Ö, tanığın iddialarına karşı çıkınca ikili arasında tartışma yaşandı.

Soruşturmaya konu tarihte kantar büro amiri olarak görev yapan tanık S.K, da "Tanju Ö. araçların gelmediği esnada görmediğim sevkiyatlara imza atmamı istemişti. Bu malzemenim düşük metraj çıkış yapıldığı söylenmişti. Ama günden güne arttı. Görmediğimiz sevkiyatlara irsale kesmemiz istenmişti" diye konuştu.

Mahkeme hakiminin, "Baskı oldu mu?" sorusuna da yanıt veren tanık S.K, "Bize, 'Ne yapalım sizleri işten mi çıkaralım' dediler. Ben de 'Çıkarın ama biz de mahkemeye gideriz' dedim. Ben itirazımı yaptım, yapmayacağımı söyledim. Arkadaşlarımı da uyardım ama onlar bir şey demedi" ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerinin ardından sanıklar ve sanık avukatlarının talepleri alındı.

KAYA: KEŞİF VE BİLİRKİŞİ TALEBİNDE BULUNUYORUM

Bu davadan tutuksuz yargılanan ancak "zimmet" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bilirkişi talebinde bulunarak, "Ben süre uzatımı vermekten yargılanıyorum. Buna ilişkin 3 belge var. Bu belgelerde benim dışımda 6 imza var. Onların tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Süre uzatımı önce müteahhit tarafından talep edilir, kurum verilir. Bunu talep eden Ramer Şirketi yetkilisinin dinlenmesini istiyorum. Bunlar tamamlandıktan sonra da keşif ve bilirkişi talebinde bulunuyorum" dedi.

Duruşmada sanık avukatları, sanıkların günlük hayatında mağduriyetler yaşadıklarını, bu nedenle davaya konu dosyaların tefrik edilmesini ve müvekkilerinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep ettiler.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, bilirkişi keşfi ve teknik inceleme yapılmasına ve dosyanın emekli Sayıştay denetçilerine gönderilmesine, Heval Savaş Kaya'nın talebi doğrultusunda Gökay Genç'in tanık olarak dinlenmesine, sanıkların duruşmadan vareste tutulma taleplerinin kabulüne karar verdi. Sanık avukatlarının dosya tefrik talepleri ise reddedildi.

Duruşma, 24 Haziran'a bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası sonrası soruşturma başlatıldı ve 1 Temmuz'da 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 kişi gözaltına alındı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından aralarında Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın da bulunduğu bazı kişiler tutuklandı, bazıları da serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kooperatif davası açılırken, 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk ile 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk suçlamalarıyla 3 farklı iddianame hazırlandı. Heval Savaş Kaya 3 iddianamede de sanık olarak yer aldı.

TUTUKLU SANIK BULUNMUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve farklı zamanlarda sanıkların tahliyesine karar verildi.

Davanın ilk duruşmasında, tümü tutuksuz 44 sanık ve avukatlarının savunmaları alınmış, Sayıştay Başkanlığı'na rapor düzenleyip düzenlemediğine ilişkin müzekkere yazılmasına, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin davaya katılma talebinin kabulüne, tüm sanıkların yurt dışı yasaklarının devam etmesine karar verilmişti.