İZBETON davasında ara karar açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu tutuksuz 56 sanığın yargılandığı "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında ara karar açıklandı.

İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, aynı soruşturma kapsamındaki "kooperatif" davasında tutuklu bulunan İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hafta boyunca dinlenen sanıkların ardından bugün avukatlar gün boyu savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı, açıkladığı mütalaasında, bazı sanıklar ve avukatlarının talepleri doğrultusunda 14 sanığın duruşmalara gelmemesi ve adli kontrollerin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

İddia makamı ayrıca, dosyanın emekli Sayıştay uzmanlarına gönderilerek yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Bazı avukatlar, cumhuriyet savcısının yeni bilirkişi raporunun emekli Sayıştay uzmanlarınca hazırlanması talebine karşı çıkarak, raporun üniversitelerdeki uzman kişilerce hazırlanmasını istedi.

HAKİMDEN AVUKATLARA TEPKİ

Hakim, karar öncesi avukatlara yönelik yaptığı konuşmada, yargılamanın 5 gün sürmesi nedeniyle kendisine yönelik eleştirilerin olduğunu belirterek, "Her bir sanığı tek tek dinledim. Tüm Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarını tek tek okudum. Bugün gelen eleştiriler şahsıma yönelikti ve çirkindi. Suç unsuru olan durumlara SEGBİS kayıtlarının ardından başvuru yapacağız. Tüm konuşmaları tek tek not almaya çalıştım. Bu kadar ön yargılı olmayın, 'Tetikçi' gibi ifadeler kullanıldı. Ben size ithamlarda bulunmuyorum. Savunmalarda şahsıma saldırılar olmasın" diye konuştu.

Daha sonra ara kararını açıklayan hakim, kamu ihale uzmanı ve Sayıştaydan emekli 3 uzman tarafından yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdiğini aktardı.

Her sanığın hangi pozisyonlarda görev yaptığının tek tek belirlenmesi için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına karar veren hakim, tüm sanıkların adli kontrol tedbirlerinin de devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca hakim, bilirkişi heyetince kamuda zarar olup olmadığını, olduysa da ne kadar olduğunun belirlenmesini ve iddianamede geçen ihalelere ilişkin Sayıştay raporlarının temini için müzekkere yazılmasına hükmetti.