İZBETON davasında ikinci duruşma başladı: 44 sanık hakim karşısında

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işlerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla 44 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan "kooperatif" davasının da sanıklarından olan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tanıkların beyanları alınacak.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası sonrası soruşturma başlatıldı ve 1 Temmuz'da 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 kişi gözaltına alındı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından aralarında Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın da bulunduğu bazı kişiler tutuklandı, bazıları da serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kooperatif davası açılırken, 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk ile 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk suçlamalarıyla 3 farklı iddianame hazırlandı. Heval Savaş Kaya 3 iddianamede de sanık olarak yer aldı.

TUTUKLU SANIK BULUNMUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve farklı zamanlarda sanıkların tahliyesine karar verildi.

Davanın ilk duruşmasında, tümü tutuksuz 44 sanık ve avukatlarının savunmaları alınmış, Sayıştay Başkanlığı'na rapor düzenleyip düzenlemediğine ilişkin müzekkere yazılmasına, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin davaya katılma talebinin kabulüne, tüm sanıkların yurt dışı yasaklarının devam etmesine karar verilmişti.