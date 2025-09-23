İZBETON davasında üçüncü oturum: Savcı, Tunç Soyer'in tutukluluğunun devamını istedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İZBETON A.Ş. soruşturması kapsamında açılan davanın ilk duruşması Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüldü. Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık, suçlamaları reddedip tahliye talebinde bulundu.

Dün yapılan 2’nci oturumda ise tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi ve sanıklar beraat talebinde bulundu. Bugün devam eden 3’üncü oturumda tutuksuz sanıkların ifadeleri alınmaya devam edecek, ardından şikayetçi beyanları ve avukat savunmaları dinlendi.

Savcı, Tunç Soyer'in tutukluluğunun devamını isterken üç sanık hakkında tahliye talep etti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan üç farklı iddianamede, asfalt kaplaması, yol ve inşaat işleri ile iş makinesi ve araç kiralanması gibi alanlarda yolsuzluk iddiaları yer alıyor. Toplam 100’den fazla kişi için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TUTUKLU SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında ise 'İştirak halinde ve zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve bu suçlara teşebbüs suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

3 FARKLI İDDİANAME HAZIRLANDI

İZBETON A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 farklı iddianame hazırlandı. Savcılık tarafından 'Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk iddiasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Bu iddianame kapsamında; 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi. Yine başsavcılık tarafından 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' işlerine yönelik iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Bu iddianame kapsamında da 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.