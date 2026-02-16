İZBETON soruşturması: 22 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki sözleşmeye ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin bilirkişi incelemesi sonrası 23 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

ÇALIŞTIKLARI YERLER FARKLI İDDİASI

Soruşturma dosyasında, "2022 yılında İZBETON A.Ş'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap projesinde çalışmış gibi gösterildiği" ifade edildi.

Bilirkişi raporunda, "bazı mühendis ve çalışanlara 170 bin lira ile 200 bin lira arasında prim ve maaş ödemesi yapıldığı, ancak fiilen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterildikleri" belirtildi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 22'si gözaltına alındı. Bir kişi hakkında ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 kişi bugün adliyeye sevk edildi.