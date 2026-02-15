İZBETON soruşturmasında 21 kişi daha gözaltına alındı

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da yargılandığı kentsel dönüşüm dosyasında bilirkişi raporu tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan sözleşmeye ilişkin yürütülen inceleme sonucunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 23 kişi hakkında daha yakalama kararı verdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen; İzbeton A.Ş ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşme ile ilgili bilirkişilerin yapmış olduğu inceleme neticesinde; 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etapta çalışmış gibi gösterildiği olay ile ilgili; 23 şüpheli şahsın yakalanmasına karar verilmiştir. 21 şüpheli şahıs göz altına alınmıştır. 2 şüpheli şahıs hakkında işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”