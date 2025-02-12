İzdemir Termik hukuk tanımıyor

Çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine yol açan fosil yakıtlara karşı 30 yıldır mücadele eden Aliağalılar’ın İlçede kurulmak istenen termik santrala karşı verdiği mücadele sürüyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren İzdemir Termik Santralı-II ile ilgili yeni bir süreç başladı. Anayasa Mahkemesi (AYM), santral için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunu iptal etmesine karşın İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., yeniden ÇED başvurusu yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise şirketin hazırladığı ÇED raporunu, 14 Şubat 2025’te İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) değerlendirilmesine karar verdi.

Aliağa’da yaşayan Ali Ekşi, İzdemir Termik Santralı’nın hukuki engellere rağmen faaliyetlerine devam etmesine tepki göstererek "Mahkemeler defalarca santralın çevreye zarar verdiğini ortaya koydu. Ancak şirket, kararları yok sayarak yeni ÇED süreci başlatıyor. Burada yaşayan insanlar olarak sağlığımız hiçe sayılıyor" dedi. Ekşi, santralın bölgedeki tarımı ve yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Zeytinliklerimiz tehdit altında, soluduğumuz hava kirli. Hukuk tanımaz bir şirketle karşı karşıyayız. Yetkililer, mahkeme kararlarını uygulatmalı" ifadelerini kullandı.

KARARLAR HİÇE SAYILDI

İzdemir Termik Santralı, İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ’nin bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından Aliağa’nın Horozgediği Köyü’nde kuruldu. Çevreye verdiği zarar nedeniyle tepki çeken santral için ilk “ÇED olumlu” kararı 17 Haziran 2010’da verildi. Bu karar itirazlarla yargıya taşındı. ÇED raporu, İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından 16 Aralık 2016’da iptal edildi. Ancak mahkeme kararına rağmen santral mühürlenmedi.

Aksine, İzmir Valiliği tarafından verilen yeni bir ÇED izniyle faaliyetini sürdürdü. Bu izin de yargıya taşındı ve İzmir 5. İdare Mahkemesi, 26 Ekim 2018’de işlemin iptaline karar verdi. Ancak Danıştay, yerel mahkemenin kararını bozarak davanın reddine hükmetti. Bunun üzerine, verilen ÇED kararlarının iptali için yeni bir süreç başladı. 2019’da, ÇED izinlerinin iptali taleplerinin reddedilmesi üzerine, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapıldı. AYM, 13 Aralık 2023’te verdiği kararla, “özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.