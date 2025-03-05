İzdemir Termik Santralı mühürlendi

İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Köyü'nde bulunan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin işlettiği termik santral, ruhsat eksiklikleri nedeniyle kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, santralın ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, şirketin 2014 yılında yaptığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunun eksiklikler nedeniyle onaylanmadığını, talep edilen ek bilgi ve belgelerin defalarca istenmesine rağmen sunulmadığını belirtti. Bu nedenle, santralin ruhsatsız faaliyet göstermesi üzerine belediye encümeni tarafından kapatma kararı alındı ve karar zabıta ekipleri tarafından işletmeye tebliğ edildi.

Öte yandan, Aliağa ve Foça'da çevre ve halk sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle uzun süredir tepki çeken İzdemir Termik Santralı'na ilişkin yeni bir süreç başladı. Yıllardır hukuki mücadeleye konu olan santral, çevresel etkileri nedeniyle defalarca yargıya taşındı. Santralın ilk çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı 2010 yılında alınırken, bu karar 2016’da mahkeme tarafından iptal edildi. Ancak santral faaliyetlerini sürdürdü. İzmir Valiliği’nin verdiği yeni ÇED izni de 2018’de mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen, Danıştay bu kararı bozarak santrale onay verdi. 2019 yılında konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı ve mahkeme, 13 Aralık 2023’te bölge halkının "özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine" hükmetti. Buna rağmen, şirket yeni bir ÇED başvurusunda bulunarak süreci yeniden başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni ÇED başvurusunu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nda (İDK) görüşmeye aldı. Projenin askıya alınması ve halkın itirazları için 10 günlük süre tanındı.

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Bölge halkı, santralın çevresel zararlarının bilimsel raporlarla ortaya konduğunu hatırlatarak, yargı kararlarının uygulanmasını talep etti.

Hukuki süreçlerin şirket lehine işlemesine tepki gösteren yurttaşlar, santralın tamamen kapatılmasını istediklerini belirtti.