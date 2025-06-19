İZDENİZ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı: Yüzde 30 zamda anlaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDENİZ AŞ’de toplu sözleşme görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı. İZDENİZ ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasındaki görüşmelerin ardından Genel-İş Sendikası ile yapılan sözleşmede olduğu gibi yüzde 30’luk artışta anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşmesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete imzaladı.

İZDENİZ AŞ ve Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasında dört aydır sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlandı. Anlaşmayla İzmir’de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete imza attı.

“TOPLU SÖZLEŞMELERDE STANDART”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, imzaların atılmasının ardından duyduğu mutluluğu dile getirdi. İZELMAN AŞ ve İZENERJİ AŞ'de çalışan işçiler adına DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile 4 Haziran’da imzalanan sözleşmede 2025 yılı için yüzde 30 zam oranının kabul edildiğini hatırlatan Tugay, şunları kaydetti:

“İZDENİZ’le yaptığımız sözleşmede de İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerimizin sözleşmelerindeki zam oranını koruyarak bu yönde bir istikrar ve tutarlı bir duruş sergilediğimiz inancındayım.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak işçilerimizin haklarını ve kurumun mali disiplinini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda bir standart yakaladığımızı ve toplu iş sözleşmelerinde şimdiye kadar örneği olmayan bir çizgi tutturduğumuzu düşünüyorum. Toplu sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize ve tüm İzmirlilere hayırlı olsun.”