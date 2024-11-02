İZELMAN Anaokulları’nın ücreti 5 bin TL’ye indi

İzmir’in merkez ve ilçelerinde 24-72 ay arası çocuklara yönelik eğitim veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul sayısını 14’ten 18’e yükseltti. Toplam bin 168 öğrencinin eğitim gördüğü İZELMAN Anaokulları, okul fiyatları konusunda aileler için ciddi bir indirim kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla aylık 10 bin TL olan okul ücreti, yüzde 50 indirimle 5 bin TL’ye indirildi. Halkın ekonomik sıkıntıları düşünülerek alınan karar, kasım ayından itibaren geçerli olacak.

İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, “Eğitim öğretim yılında 14 olan anaokulu sayımızı Başkanımızın direktifiyle 18’e çıkardık. Başkanımız, sosyal belediyecilik anlayışı gereği, çocuklarımızın eğitime ilk adım attığı yerde fiyat indirimine gitmemiz talimatını verdi. Bununla birlikte aylık 10 bin lira olan ücretini yüzde 50 indirerek aylık 5 bin liraya düşürdük. Artan enflasyon ve fiyatlara inat, velilerimizin öğrencilerimizin eğitim bütçesinden kısmaması, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği çocukların hayata ilk adım attıkları eğitim alanında daha iyi eğitim almaları için fiyatları düşürdük. Velilerimiz 1 Kasım itibariyle bu fiyat indiriminden yararlanabilecek. Bu kararın ardından velilerimiz de çok memnun oldu. Artan enflasyon, çocuklarımızın eğitimden geri kalmalarına neden olabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için bu kararı uyguladık. Buna paralel olarak talepler de yoğunlaşmış durumda. Kayıt başvurularında yeni fiyat tarifesiyle kabullerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İZELMAN Anaokulları’nda eğitim gören 4 yaşındaki Ege Kahraman'ın annesi Aslı Kahraman, haber karşısında çok mutlu olduklarını belirterek “Oğlum iki yıldır burada ve ilk ödediğimiz ücretten bile daha düşük bir ücret ödeyecek olmamızdan dolayı çok mutluyuz. Okuldan çok memnunuz. Oğlumu güvenle buraya bırakabiliyorum. Öğretmenlerimizden, aldığımız hizmetten ve bu fiyattan çok memnunuz” diye konuştu.

3 yaşındaki Han Özertuğrul'un annesi Gözdem Özertuğrul da “Çocuğum iki aydır bu okulda ve normalde 10 bin TL aylık ödeme yapıyorduk. Şimdi ücret 5 bin TL'ye düştü. Kararın mesajı gelince eşimle çok şaşırdık. Başkan Cemil Tugay'a teşekkür ederiz. Bizim için çok güzel oldu. Bu parayı çocuğumuzu götüreceğimiz başka etkinliklerle değerlendirebiliriz. Böyle bir okulda çok güzel bir eğitim almak, çocuklar için inanılmaz bir aktivite oluyor. Çocukların gelişimleri, konuşması, yemek yemesi fark ediliyor. Bu karar bizler için sürpriz oldu. Hatta verilen hizmete karşılık bu kadar indirim olması karşısında mahcup olduk” yorumunda bulundu.

3 yaşındaki Güneş Onur'un annesi Ezgi Ezber Onur da “Normalde 10 bin TL ücret veriyorduk. Bu ücret bile piyasanın neredeyse yarı fiyatıydı ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay sağ olsun, yine bir indirim yaptı. Bu tabii ki çok güzel bir haber oldu. Çünkü hem kızımızın emin ellerde olduğunu biliyorduk hem bu kuruma güveniyorduk. Ülkemizin bu zor günlerinde çocuğumuzun Atatürkçü ve özgüvenli bir şekilde yetiştiğini biliyorduk. Böyle bir haber gelince kızımızı istediği başka faaliyetlere de yönlendirmek için para ayırabileceğimizi düşündük. Çok güzel bir haber oldu” ifadelerini kullandı.

3 yaşındaki Yiğit Deniz'in annesi Başak Yıldırım Filizöz ise “Oğlum eylül ayında okula başladı. Aylık 10 bin lira ücret veriyorduk. Dün akşam haber geldi ve ücretin 5 bin lira olduğu söylendi. Çok mutlu olduk. Bu ekonomik koşullarda her aile gibi bizim için de iyi oldu. Özel anaokulları 15-18 bin lira bandında. Biz bu okulu çocuklarımıza aile sevgisi vereceği için tercih ettik. Çalışan bir anne olarak oğlumun burada anne şefkati ile büyüdüğünü görebiliyorum” sözlerine yer verdi.

Kaliteli eğitim kadrosu, öğrenim ve gelişimi destekleyen eğitimi, hijyenik okul koşulları ve güvenilir ortamı ile İZELMAN Anaokulları; bilişsel, duygusal, motor, dil ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin yanı sıra robotik kodlama, İngilizce, görsel sanatlar ve jimnastik gibi branş dersleri de veriyor.