İZENERJİ işçileri iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ şirketinde Kent Temizliği Şube Müdürlüğü’nde çalışan işçiler, uzun süredir karşılanmayan vasıf talepleri nedeniyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 60 işçinin katıldığı iş bırakma eyleminde emekçiler, Konak’ın Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde çöpleri toplamayarak tepki gösterdi.

"DEFALARCA GÖRÜŞMEMİZE RAĞMEN SONUÇ ALAMADIK"

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, vasıf taleplerinin karşılanmaması nedeniyle işçilerin eyleme geçtiğini belirtti. Gül, seçim öncesinde verilen sözlerin seçimden sonra geri çekildiğini ifade ederek, "Kent Temizliği biriminde çalışan arkadaşlarımız vasıflı iş yapıyorlar, ancak dört yıldır hak ettikleri vasıflar verilmiyor. Emekçi arkadaşlarımız da bu ekonomik krizde zarar gördüğü için vasıflarını istiyorlar. Defalarca görüşmemize rağmen sonuç alamadık" dedi.

Gül, işçilerin ekonomik kriz karşısında daha fazla dayanamadığını ve bu nedenle iş bırakma kararı aldıklarını ifade etti.

İşverenin, vasıf verilmesi gereken işçilere tutanak tuttuğunu belirten Ercan Gül, "İş bırakma eylemine karşılık olarak işveren, çözüm yerine işçilere tutanak tutarak baskı yapmayı tercih ediyor. Ancak bu eylem, talepler karşılanana kadar devam edecek" diye konuştu.