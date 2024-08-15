İZENERJİ işçileri: "Verilen sözler tutulsun"

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü DİSK Genel İş İzmir 2 ve 9 Nolu Şube zamanında ödenmeyen ikramiye alacakları için eylem düzenledi.

Egemenlik Evi önünde gerçekleşen basın açıklamasını Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül okudu. Gül, “Ödenmeyen SGK borçlarının sorumlusu, ücreti cebine girmeden, her ay düzeli olarak ödeyen işçi emekçiler değil, milli gelirin aslan payını alan sermaye düzeni ve onun hükümetidir” ifadelerini kullandı.

Ödemelerin gününde yapılacağını beklediklerini belirten Gül, "Geldiğimiz süreçte bir önceki belediye yönetiminin bütçeyi düzensiz kullanmasından dolayı doğan borçları önümüze sunmasının bizim tarafımızdan kabul edilir bir yanı yoktur. Bunun sorumlusu İZENERJİ emekçileri olmadığı gibi faturasının da İZENERJİ emekçisine kesilmesi doğru değildir’’ dedi.

Düzenli ödenmeyen alacakların işçileri mağdur ettiğini dile getiren Gül, “Enflasyonun ülkede başını alıp gittiği bu dönemde zamanında verilmeyen ikramiyelerimizi de eklediğimizde biz emekçiler bu koşullarda her geçen gün zorlanmaktayız ve ücretlerimiz eriyip gitmektedir. Sözleşmede yer aldığı halde düzenli ödenmeyen alacaklarımız bizleri mağdur etmektedir. Bu durum kabul edilemez bir aşamaya gelmiştir" diye konuştu.

"EMEKTEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun dönemdir toplu iş sözleşmesi ile kazandığımız ikramiye hakkımız ödeme günü ihlal ediliyor ve bununla birlikte her ikramiye dönemi bir kriz yasıyoruz. Artık yeter" ifadelerini kullanan Gül, şunları kaydetti:

"Ücretsel anlamda farkları yaşadığımız bir dönem içerisindeyken, bunun üzerine ikramiyemizin geciktirilerek ödenmesi yaşamımızı idame ettirmemiz adına olumsuz etkilemektedir. Yaşadığımız ödemelerdeki düzensizlik devam ettiği süre içinde eylemlilik kararlarımızı tekrardan hayata geçirmekten imtina etmeyeceğiz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, sosyal haklarımızın zamanında ödenmesini talep ediyor ve geçmişte verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Aksi takdirde alanlarda yine emekten gelen gücümüzü kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz."