İZENERJİ işçilerinden ikramiye eylemi

İZENERJİ'de örgütlü DİSK Genel İş İzmir 2 ve 9 Nolu Şube üyesi emekçiler ödenmeyen ikramiye alacaklarına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Egemenlik Binası önünde eylem gerçekleştirdi. Eylemde, "İkramiyelerin gününde ödenmesini talep ediyoruz" pankartı açıldı.

Basın açıklamasını okuyan Genel İş İzmir 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kenar, “Uzun yıllardır biz İZENERJİ emekçilerinden fedakarlık yapmamızı bekleyen bir anlayışı doğru bulmuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde emek sarfeden tüm üyelerimiz yıllardır bu sağduyuyu göstermiş durumdalar. Artık yeter, ücretlerimiz gününde ödensin, biz verilen sözler tutulsun” diye konuştu.

Yakın zamanda toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinin başlayacağını hatırlatan Kenar, “İZENERJİ emekçileri olarak TİS süreci başlamadan önce bu ikramiye krizinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Fakat yaşanan bu süreçte İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI SAYIN CEMİL TUGAY ve bürokratları ile yapmış olduğumuz görüşme sonrasında olumlu bir sonuç çıkmamıştır” dedi.

"KRİZİN FATURASI EMEKÇİYE KESİLEMEZ"

Ödemelerin ivedi olarak yapılmasının talep edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kısa süre önce eğitim süreci başlamış olup almış olduğumuz ücretlerimizin büyük çoğunluğunu çocuklarımızın okul ihtiyaçlarında harcamış bulunmaktayız. Bu zorlu koşullarda maaşımızın dışında nefes alabileceğimiz tek dayanağımız olan ikramiyelerimiz de zamanında ödenmediği takdirde yaşamımızı idame edemeyecek duruma geliyoruz. Buradan büyükşehir bürokratlarına sesleniyoruz, belediyemizde olan krizin faturası biz emekçilere kesilemez. TİS’den doğan bütün haklarımızın gününde ve zamanında yerine getirilmesini talep ediyoruz. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz."

Emekçiler, eylemin ardından oturma eylemi gerçekleştirdi.

İZBB: ALACAK YOK, SORUŞTURMA VAR

Eylemin ardından ise İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayınladı.

Günü gelip ödenmemiş ücret veya ikramiye alacağı bulunmadığının ifade edildiği açıklamada, "Çalışanlarımızın ve sendikalarımızın çalışma hukukundan kaynaklanan ifade ve toplu eylem haklarına saygı duymaktayız; fakat bu eylem haksız, dayanaksız ve hukuka, toplu sözleşme ve iştiraklerin yerleşik uygulamasına aykırıdır. Hukuka aykırılığın gerekleri, iştiraklerimizin hukuk birimlerince yerine getirilecek, kanuni işlem ve ilgili başvurular yapılacaktır" denildi.

"BİNLERCE İŞÇİYLE MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ"

Maaşlarla birlikte ödenmesi gereken ikramiyenin ödeme günü olarak ay sonunun işaret edildiğini dile getiren Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ise, belediyenin açıklamasına dair şunları söyledi:

"Bize yine ödeme için ay sonunu söylediler. Ay sonu dediğimizde 25 güne yakın bir gecikme oluyor. Ayrıca, ‘Alacakları yok’ diye talihsiz bir açıklama yapmışlar ve hukuka aykırı, yasa dışı bir eylem olduğunu, bununla ilgili yaptırım yapılacağını söylemişler. Biz bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Eğer ki bu açıklamalar ve baskılar devam ederse biz yarınlarda binlerce işçi arkadaşımızla burada bu mücadeleyi büyüteceğiz."