İZFAŞ’ta da greve çıkıldı

Emek Servisi

İzmir’in Bornova, Buca, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinin ardından bir grev ilanı da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZFAŞ’ta asıldı. DİSK Genel-İŞ İzmir 3 Nolu Şube tarafından, CHP’li belediyelerde örgütlü işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’nın (SODEM-SEN) diğer belediye iştiraklerinde kabul ettiği maddeyi İZFAŞ’ta kabul etmediği açıklandı.

İzmir Fuar’da bulunan İZFAŞ ofisinin önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını Şube Mali Sekreteri Yılmaz Altun okudu. 6 aydır süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkandığını aktaran Altun, “SODEM-SEN’in birçok şirkette kabul etmiş olduğu kazanımı, İZFAŞ personeline reva görmemesi bizim nazarımızda ayrımcılık emaresidir. Her daim eşit işe eşit ücret politikasını savunmuş olan Genel-İş için bu durum kabul edilemez. Diğer şirketlerde kabul edilmiş olan kazanımın İZFAŞ personeli için uygulanmadığı müddetçe bizim nazarımızda iş barışından söz edilemez. İş barışının olmadığı yerde de TİS bitmiş sayılamaz” dedi.