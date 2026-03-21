İzin uzuyor ama eşitsizlik bitmiyor: İşsiz bırakan ağır yük

Meclis'e sunulan ve bayram sonrası komisyonda görüşülecek olan yasa teklifine göre Devlet Memurlar Kanunu'nda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak doğum izninin artırılması öngörülüyor. Teklif yasalaşırsa hem kamuda hem özel sektörde doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Teklif, doğum sonrası izin süresinin uzatılması bakımından sınırlı da olsa bir adım olarak öne çıkıyor. Ancak TÜİK verileri, kadınların istihdamda kalabilmesi için doğum izninin ötesine geçen bir sosyal politika hattına ihtiyaç olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor.

Ülkede toplam işgücü 2025 sonu itibarıyla 35 milyon 574 bin kişi oldu. İşgücünün yalnızca yüzde 34’ünü kadınlar oluşturuyor. 2025 itibarıyla aktif iş arayan ya da bir işte çalışan kadının 4 milyon 761 bini üniversite mezunu. Bu tablo işgücüne dahil olan 100 kadından 39’unun üniversite mezunu olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak eğitim düzeyinin yükselmesi, kadınlar için istihdama katılımın güvencesi olamıyor. Üniversiteden mezun olan çok sayıda kadın ya çalışma yaşamına hiç giremiyor ya da bir süre sonra işgücü piyasasının dışına itiliyor.

2025 sonu itibarıyla çalışma yaşamına katılmayan üniversite mezunu kadın sayısı 2 milyon 353 bine ulaştı. 2024’te 2 milyon 67 bin olan bu sayı, bir yılda en az 286 bin kişi arttı.

49 BİN KADIN BAKIM İÇİN İŞTEN AYRILDI

Eğitim düzeyi artsa bile kadın emeğinin üzerindeki bakım yükü hafiflemiyor. TÜİK, çalışma hayatının dışında kalanlara en son işinden ayrılma sebebini de soruyor. 2024 yılında 492 bin kadın ailesindeki çocuğun ya da yetişkin bireyin bakımı için işinden ayrıldığını ifade ederken 2025 yılında bu sayısı 541 bin kişiye çıktı. Buna göre son bir yılda en az 49 bin kadın daha bakım vermek için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Aynı gerekçe ile çalışmayan ve iş aramayan yalnızca 33 bin erkek bulunuyor.

Bakım verme zorunluluğu nedeniyle işten ayrılan 541 bin kadının 195 bini ise üniversite mezunlarından oluşuyor. Kamusal kreşlerin yetersizliği, yaşlı ve hasta bakımının hane içine bırakılması, esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, kadınların istihdamdan çekilmesini hızlandırıyor.

25-39 KRİTİK YAŞ ARALIĞI

Bakım nedeniyle çalışma hayatından kopan kadınların en yoğun olduğu yaş grubu ise 30-34 oldu. Bu yaş grubunda 155 bin kadın bakım gerekçesiyle işinden ayrıldı. Onu 122 bin kadınla 35-39 yaş grubu, 104 bin kadınla 25-29 yaş grubu izledi.

Veriler kadınların özellikle 25-39 yaş arasında, işgücünden koptuğunu gösteriyor. 2025 itibarıyla bu yaş grubunda en son işinden ailesindeki çocuğun ya da yetişkin bireyin bakımı için ayrılan 381 bin kadın bulunuyor.

TÜİK verileri, güvenceli çalışma koşulları olmadan bakım yükünün kadınları işgücünün dışına itmeye devam edeceğini gösterdi.