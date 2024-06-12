İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024: Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası ne kadar?

16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 yılı için izinsiz alanda kurban kesmenin para cezasına tabi tutulacağını açıkladı. Peki, Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası ne kadar? İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024

Kurban bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanmasına sayılı günler kala umuma açık yerde kurban kesmenin cezası ne kadar sorusu gündeme geldi. 2024 yılı için izinsiz alanda kurban kesmenin cezasının ne kadar olduğuna dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir genelge yayınladı. Peki, Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası ne kadar? Kurban kesmenin yasak olduğu yerler neresi? İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024

İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı genelge yayınladı. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 464 bin 585 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 TL idari para cezası verilecek.

Bakanlık, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 4 bin 810 TL idari para cezası uygulayacak.

Kurban kesmenin ceza sebepleri neler?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurban kesim yeri olarak cadde, sokak, bina önleri, meydan, cadde ve parkları kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları bu alanlarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacağı bilgisi aktarıldı.

Bakanlık açıklaması şu şekilde "Kesim sonrası ortaya çıkan atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek."