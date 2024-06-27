İzinsiz böcek toplayan Rus akademisyene para cezası uygulandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Kuzdere Mahallesi Gedelme Yaylası’ndaki ormanlık alanda izinsiz böcek toplayan Moscow State Forest University/Moscow Darwin Museum’da öğretim görevlisi olarak görev yapan I.I. 378 bin 141 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda böcek toplayan Rus vatandaşına 378 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.

Gedelme Yaylası’ndaki ormanlık alanda bir kişinin böcek toplamaya çalıştığı tespit edildi. Güllük Dağı (Termessos) Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şefliği’ne haberr verildi.

Olay yerine gelen DKMP ekipleri ormanlık alanda böcek toplayan kişinin Moscow State Forest University/Moscow Darwin Museum’da öğretim görevlisi I.I. olduğunu ve yusufçuk/helikopter böceği topladığını belirledi.

Rus akademisyenin kullandığı atrap (böcek yakalama aleti), doku tüpü, kilitli poşetler ile canlı haldeki ’Myrmeleontidae’ türü 3 helikopter böceğine el koydu.

SERBEST BIRAKILDI

Ele geçirilen böcekler ekipler tarafından doğaya salınırken, Rus akademisyene Çevre Kanunu’na muhalefet suçundan 378 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.

Akademisyen I.I. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün (DKMP) sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kemer’de yabancı uyruklu bir şahsın böcek yakaladığı ihbarı üzerine olay yerinde yapılan kontroller sonucu ilgili şahsa Çevre Kanunu’na muhalefetten 387 bin 141 TL cezai işlem uyguladık" denildi.