İzinsiz hava fişek ve meşale satışı yapan zücaciyeye jandarma baskını

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından izinsiz havai fişek ve meşale zaten bir züccaciye mağazasına yapılan baskında 13 kutu içerisinde 118 adet meşale ele geçirildi.

Olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Döğer beldesinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında izinsiz ve belgesiz olarak havai fişek, torpil ve meşale satışı yapıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Dükkana baskın yapan ekipler yaptıkları aramada 13 kutu içerisinde 118 adet meşale ele geçirdi. Olay sonrası dükkan sahibi olan A.S., isimli şahıs gözaltına alındı.