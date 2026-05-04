İzinsiz üretildi iddiası: Üsküp FK'den Beşiktaş'a ''forma'' davası

Kuzey Makedonya’nın Türk takımı Üsküp FK, Beşiktaş kulübüne forma konusunda 'taklit' ve 'gasp' suçlamasıyla dava açtı.

Atatürk'ün süveterinden esinlenerek tasarlanan tescilli formalarının kendilerinin onayı ve izni olmadan üretilip satışa sunulduğunu öne süren Üsküp FK, Beşiktaş Jimnastik Kulübü A.Ş. ile Kartal Yuvası A.Ş.'yi mahkemeye verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, devam eden hukuki süreçte bilirkişi raporunun hazırlandığı aktarıldı.

"HUKUKİ SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Üsküp FK Yönetim Kurulunun sosyal medyadan yayımladığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün süveterinden esinlenerek kulübümüzce tasarlanan ve kulübümüzle özdeşleşen tescilli forma tasarımımız hakkında kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur.

Söz konusu formanın, kulübümüzün bilgisi, onayı ve izni olmaksızın Beşiktaş Jimnastik Kulübü A.Ş. ile Kartal Yuvası A.Ş. tarafından üretilerek satışa sunulmasına ilişkin yürütülen hukuki süreçte bilirkişi raporunun çıktığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Kapitalist futbol ikliminde ayakta kalma mücadelesi veren kulübümüzün tek gelir kaynağının, Beşiktaş gibi efendiliğiyle nam salan bir kulüp tarafından gasbedilmesi ve herhangi bir hak ve yetki bulunmaksızın ortak olunmaya çalışılması, tarafımızı bir hayli şaşırtmakla beraber derinden üzmüş ve bizim tarafımızdan kabul edilemez bir durum niteliği taşımaktadır.

Kulübümüz, avukatları aracılığıyla hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Ayrıca yönetim kurulumuz tarafından, işbu davada hükmedilecek olası tazminat miktarının bir bölümünün Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmasına karar verilmiştir.

Türk adaletine olan güvenimiz tamdır!"