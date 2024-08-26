İzlanda'daki Breidamerkurjökull buzulunda mağara çöktü: 1 ölü, 2 kayıp

İzlanda’da buz mağarasının çökmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

Olayda 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

İzlanda Polisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güneydeki müdahale ekipleri bugün ve bu gece Breidamerkurjökull buzulundaki bir mağaranın çökmesi sonucu buzun altında kaldığı düşünülen iki kişiyi aradı. Kaza meydana geldiğinde çeşitli milletlerden 25 kişilik bir yabancı turist grubu buz mağaralarını geziyordu. Operasyona çok sayıda kurtarma görevlisi ve müdahale ekibi katılmıştır. Arama sırasında koşullar zor ve karanlık çökmüş durumda. Olay yerindeki tehlike nedeniyle aramaya bu gece devam edilmesi sakıncalı görülmektedir. Bu nedenle arama çalışmaları ertelenmiş olup yarın (26 Ağustos) sabah yeniden başlatılacaktır. Bu gece erken saatlerde buz kütlesinin çarptığı iki kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Bu kişilerden birinin olay yerinde öldüğü açıklanırken, diğerinin LHG helikopteriyle Landspitalinn'e nakledildiği ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Güney polisi kazayla ilgili soruşturma başlatmıştır."