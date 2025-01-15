İzlanda soğuğu geliyor: İstanbul için peş peşe uyarılar

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün ve yarın için İzlanda kökenli soğuk hava dalgası ve sağanak yağış uyarısı yaptı.

AKOM'dan hava durumuna ilişkin şu açıklama yapıldı:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor."

METEOROLOJİ: KAR SAVRULMASI VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise rüzgara karşı yurttaşları uyardı.

Açıklamada şöyle denildi: "Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Erzurum ve Malatya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı, İstanbul, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce, Sinop, Amasya, Samsun, Trabzon ve Malatya'da ise sağanak bekleniyor.