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İzlanda-Türkiye maçını Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Damian Sylwestrzak görev yapacak.

Ajans Haberleri
  • 11.10.2024 17:51
  • Giriş: 11.10.2024 17:51
  • Güncelleme: 11.10.2024 17:52
Kaynak: AA
İzlanda-Türkiye maçını Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak yönetecek.

Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

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