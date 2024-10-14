İzlanda-Türkiye maçıyla ilgili karar verildi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 4’üncü maçında bugün TSİ 21.45’te deplasmanda İzlanda’nın konuğu olacak.

Laugardalsvöllur Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’ya konuk olacağı karşılaşmanın hava şartları nedeniyle ertelenme ihtimali bulunuyor.

Başkent Reykjavik’te hava sıcaklığı eksi derecelerde seyrediyor. Gün içinde -3 derece olan hava sıcaklığı maçın başlama saatinde biraz yumuşayarak 1 ile -3 derecelerde olması bekleniyor.

ZEMİN BRANDA İLE KAPLANDI

Bunun yanı sıra İzlanda Uluslar Ligi’ndeki son maçında 3 gün önce bu statta Galler’i konuk etmişti. Karşılaşmanın ardından Laugardalsvöllur Stadyumu’nun zemini branda ile kaplandı.

Türkiye ve İzlanda, dün karşılaşma öncesindeki son antrenmanlarını da Laugardalsvöllur Stadyumu’nun zemininin bozulmaması adına Midgardur Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.

MAÇ ERTELENMEDİ

Karşılaşmanın ertelenip, ertelenmeyeceğiyle ilgili eş güdüm toplantı yapıldı.

İki ülkenin federasyon yetkilileri ile UEFA temsilcileri, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’nda TSİ 14.00'te eş güdüm toplantısı yapıldı.

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde ertelenme ya da yer değişikliği ihtimali son kontrollerin ardından ortadan kalktı.

Zeminin donması nedeniyle erteleme gündeme gelirken TSİ 16.45'te sahaya çıkan UEFA görevlileri ve hakemler incelemenin ardından maçın oynanmasına karar verdi. Önce zemini örten branda kaldırıldı ardından UEFA heyeti ve hakemler zemini inceledi.

Zemine tuzlu ilaçlama yapılırken, bir müddet sonra da sulama yapıldı. Karşılaşmanın aynı stad ve saatte oynanmasında bir sakınca görülmedi. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski üstlenecek.