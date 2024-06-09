İzlanda’da yanardağ patlaması sonrası lav akışı sürüyor

IMO, ülkenin güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından lav akışının sürdüğünü duyurdu. Lav akışının yavaşlatılması için dün ekipler hendek kazdı.

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından lav akışı sürüyor. Akışının yavaşlatılması için ekipler dün (8 Haziran Cumartesi) hendek kazdı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden (IMO) yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde lavlar çoğunlukla kuzeybatıya aktı ve Sylingarfell yakınlarında yoğunlaştı, ayrıca Sylingarfell'i geçerek kuzeye ve batıya doğru yavaşça aktı. Cumartesi gecesine kadar, Sylingarfell'in kuzeyinde batıya ve Grindavikurvegur'a doğru lav akışı artmıştır. Cumartesi günü, Grindavikurvegur'daki koruyucu bariyerdeki boşluğu kapatmak için çaba sarf edildi ve saat 10.30 civarında lav, bariyerin hemen kuzeyindeki yola ulaştı” denildi.

IMO, lavın yavaş şekilde ilerlemeye devam etmesinin beklendiğini, durumun yakından takip edildiğini belirtti.